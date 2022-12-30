«Детский мир» уходит с Мосбиржи

Акционеры ПАО «Детский мир» на внеочередном собрании приняли решение уйти с биржи, сообщает сайт компании.

На собрании утвердили реорганизацию ПАО «Детский мир»: из него выделили частную компанию ООО «ДМ» и приняли новый устав.

Большинство (54,85%) проголосовало за уход с биржи. Компания выкупит акции у тех, кто не участвовал в голосовании, и у тех, кто выступил против, по цене 71,5 рублей за бумагу.

Сумма на выкуп акций не превысит 1,6 млрд рублей (10% от стоимости чистых активов).

После решения акционеров бумаги «Детского мира» заметно подешевели: сначала на 2%, до 65,82 рублей, а затем на 10% до 60,32 рублей. Компания стала лидером по падению стоимости акций на Мосбирже.