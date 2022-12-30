ЕНП (единый налоговый платеж)

Утвердили две справки по ЕНС

С 2023 года налоговики будут выдавать справки о принадлежности денег, перечисленных на ЕНС и о сальдо на ЕНС.

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Опубликованы два приказа ФНС:

  • от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1129 – о форме справки о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП;
  • от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1128@ – о форме справки о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС.

Если сальдо на ЕНС отрицательное, то будут формировать приложение к справке – детализацию с КБК.

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В справке о принадлежности денег на ЕНС два раздела: поступления и списания.

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