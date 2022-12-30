Бухгалтеры предприятий неверно ведут учет основных средств

Ликвидационную стоимость должны определять все компании, в том числе малые предприятия (п. 30 ФСБУ 6/2020).
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Нарушая правила бухучета, малые компании рискуют меньше, а вот средние предприятия, как правило, подпадают по обязательный аудит.
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