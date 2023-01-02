Компаний МСП за год стало на 2% больше. А работников, что в них служат, на 4%

Больше всего субъектов МСП приходится на Центральный федеральный округ – 32%, пишет RB.RU со ссылкой на реестр субъектов МСП от ФНС.

Изменений по упрощенке в 2023 году едва ли не больше, чем во всех остальных режимах разом. А главбух, которые все эти изменения умеет применять – на вес золота. Станьте таким главбухом!

Еще 17% зарегистрированы в Приволжском федеральном округе, по 11% – в Северо-Западном и Южном федеральных округах, 10% – в Сибирском федеральном округе, 8% – в Уральском, 5% – в Дальневосточном, 3% – в Северо-Кавказском.

В ноябре индекс деловой активности малого и среднего бизнеса RSBI после двух месяцев снижения вырос до 49,2 пункта.

Об увеличении выручки заявили 15% опрошенных (12% в октябре), о сокращении – 45% (47%). В 2022 году бизнес почти на 30% чаще регистрировал компании в секторе оптовой торговли.