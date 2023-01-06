ЕНП (единый налоговый платеж)

Бухгалтеры и ИП интересуются, как сейчас заплатить фиксированные взносы за прошлый год

Уплатить фиксированные взносы за 2022 год можно до 9 января 2023 года, так как 31 декабря 2022 года – выходной день. Но с 1 января действует единый налоговый счет, а потому появляются вопросы, как платить и куда попадут деньги.

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«ИП не заплатил фикс взносы за 2022 год, теперь если платить не на ЕНС (банк Точка не позволяет корректно сформировать платеж, нет статуса 01, и ОКТМО требует 8 цифр), а платить по КБК, которые в новом приказе, платить по старому в свою налоговую, или все же в Тулу, просто платежками с КБК?»

Такой вопрос поступил коллегам в канале «Красный уголок бухгалтера».

Вот, что отвечают: «Платить как ЕНП в Тулу со статусом 13. Минфин не менял приказ по заполнению платежек, у ИП статус 13».

Если банк требует указать ОКТМО, то ставьте: «Хуже-то не будет. Все равно на ЕНС попадет платеж, больше ему некуда деваться».

Про единый налоговый платеж читайте в нашем бесплатном разборе: сроки платежей, образец платежки, уведомления.

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ЕНП (единый налоговый платеж)

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