Бухгалтеры и ИП интересуются, как сейчас заплатить фиксированные взносы за прошлый год

«ИП не заплатил фикс взносы за 2022 год, теперь если платить не на ЕНС (банк Точка не позволяет корректно сформировать платеж, нет статуса 01, и ОКТМО требует 8 цифр), а платить по КБК, которые в новом приказе, платить по старому в свою налоговую, или все же в Тулу, просто платежками с КБК?»

Такой вопрос поступил коллегам в канале «Красный уголок бухгалтера».

Вот, что отвечают: «Платить как ЕНП в Тулу со статусом 13. Минфин не менял приказ по заполнению платежек, у ИП статус 13».

Если банк требует указать ОКТМО, то ставьте: «Хуже-то не будет. Все равно на ЕНС попадет платеж, больше ему некуда деваться».

Про единый налоговый платеж читайте в нашем бесплатном разборе: сроки платежей, образец платежки, уведомления.