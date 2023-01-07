Личные кабинеты ИП частично не работают из-за ЕНС

Часть функций личных кабинетов не работает, потому что идет переход на Единый налоговый счет.

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Вот, что пишут администраторы канала ФНС в Telegram:

«В связи с переходом на ЕНС некоторые данные находятся в обработке, поэтому в Личном кабинете ИП часть функционала может быть временно недоступна. Ориентировочный срок завершения обработки 9 января 2023 года».

Там же, кстати, налоговики напоминают, что все налоги, уплаченные с 1 января по старым реквизитам, будут отнесены на Единый налоговый платеж. А если предприниматель перечисляет взносы, но у него есть задолженность по налогам, то деньги пойдут на погашение более раннего долга.