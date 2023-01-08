Утвердили национальную стратегию в интересах женщин

Мишустин утвердил новую Национальную стратегию действий в интересах женщин до 2030 года.
Изменений по упрощенке в 2023 году едва ли не больше, чем во всех остальных режимах разом. А главбух, которые все эти изменения умеет применять – на вес золота. Станьте таким главбухом!
Ключевыми целями стратегии стали:
- соблюдение принципа равноправия мужчин и женщин в различных сферах;
- повышение экономической независимости и политической активности женщин;
- профилактика женского неблагополучия.
Сегодня разрыв в заработной плате женщин и мужчин составляет 28%. Решать эту и другие проблемы предлагается за счет:
- формирования у женщин интереса к техническим и технологическим специальностям;
- вовлечения в цифровую экономику;
- формирования системы непрерывного образования и повышения квалификации;
- развития дистанционных форм занятости;
- расширения участия женщин в предпринимательстве.
Стратегию реализуют в два этапа – с 2023 по 2026 год и с 2027 по 2030 год. План разработают в ближайшее время.