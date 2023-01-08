Социальная поддержка

Утвердили национальную стратегию в интересах женщин

Разработчики документа констатируют, что российские женщины ориентированы на полную занятость и карьерный рост в сочетании с семейными обязанностями и воспитанием детей. При этом доля женщин в отраслях, где заработная плата остается ниже средней по экономике, составляет от 60 до 80%. В итоге разрыв в заработной плате женщин и мужчин остается на заметном уровне – 28%.

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Мишустин утвердил новую Национальную стратегию действий в интересах женщин до 2030 года.

Изменений по упрощенке в 2023 году едва ли не больше, чем во всех остальных режимах разом. А главбух, которые все эти изменения умеет применять – на вес золота. Станьте таким главбухом!

Ключевыми целями стратегии стали:

  • соблюдение принципа равноправия мужчин и женщин в различных сферах;
  • повышение экономической независимости и политической активности женщин;
  • профилактика женского неблагополучия.

Сегодня разрыв в заработной плате женщин и мужчин составляет 28%. Решать эту и другие проблемы предлагается за счет:

  1. формирования у женщин интереса к техническим и технологическим специальностям;
  2. вовлечения в цифровую экономику;
  3. формирования системы непрерывного образования и повышения квалификации;
  4. развития дистанционных форм занятости;
  5. расширения участия женщин в предпринимательстве.

Стратегию реализуют в два этапа – с 2023 по 2026 год и с 2027 по 2030 год. План разработают в ближайшее время.

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Социальная поддержка

Утвердили национальную стратегию в интересах женщин

Разработчики документа констатируют, что российские женщины ориентированы на полную занятость и карьерный рост в сочетании с семейными обязанностями и воспитанием детей. При этом доля женщин в отраслях, где заработная плата остается ниже средней по экономике, составляет от 60 до 80%. В итоге разрыв в заработной плате женщин и мужчин остается на заметном уровне – 28%.

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