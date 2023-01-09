Карьера бухгалтера

👎👎👎 Сколько на рынке плохих бухгалтеров

Признаемся. Наши эксперты, когда пишут новости по обсуждениям бухгалтерского чата, порой поджимают губы: смешались люди и кони. Вопрос про одно – совет про другое. Часто бухгалтеры дают вредные рекомендации, потому что не знают про изменения в законе или не руководствуются судебной практикой.

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Сами бухгалтеры там же в чатах упрекают коллег в том, что те не читали Налоговый кодекс.

Согласитесь, есть в профессии бухгалтера такой момент: не хватает базы, фундаментальных знаний. Конечно, и такой бухгалтер найдет работу. Но какие у него перспективы?

Корочку может и не спрашивают, но как еще доказать свою компетентность руководству?

Нам кажется верной стратегией рассчитывать не на чужие, а на свои мозги. В Сообществе профессиональных бухгалтеров вы можете регулярно повышать свою квалификацию и навыки. Чтобы конкурировать на рынке труда и работать в удовольствие.

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Увольнение

Как нельзя увольнять сотрудников в 2023 году

Основания для увольнения сотрудников прописаны в ТК. Но как именно применять эти нормы, определяют арбитры. Кроме того, поправки к законам вносят и законодатели. Какие решения из 2022 года надо будет учесть в 2023 году, расскажем в статье.

Как нельзя увольнять сотрудников в 2023 году

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