❗ «Клерк.Премиум» – сегодня пока еще по акции

Обучение для бухгалтеров

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Повышение квалификации для бухгалтеров

Мы знаем, с какими мыслями засыпает и просыпается ваш директор

Круглосуточно собственники бизнеса только и думают о том, как заработать. Предприниматели готовы платить за стратегию, а на инструменты часто денег жалко, труд бухгалтера стоит дешево, ведь чаще всего бухгалтер – лишь составитель отчетности для налоговиков и других фондов.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

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Автоматизация учета

Данные чеков и 1С:Бухгалтерия: выгрузка через личный кабинет ОФД и интеграция

Работа бухгалтерии – это совсем не «перекладывание бумажек». Сейчас, чтобы обеспечить бесперебойную сдачу отчетности и ведение учета, создано большое количество программ – запутаться легко, но для бухгалтера или предпринимателя недопустимо. Как упростить работу и избежать ошибок?

Данные чеков и 1С:Бухгалтерия: выгрузка через личный кабинет ОФД и интеграция

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Реорганизация компании

Реорганизация МУП (ГУП): пошаговая инструкция

Реорганизация муниципальных предприятий, а также ГУП – это процедура, направленная на перерегистрацию в ООО и НКО. Этот процесс обязательный, он должен завершиться до 01.01.2025 года. Унитарные формы могут продолжать свою деятельность, но только в ограниченных сферах.

Реорганизация МУП (ГУП): пошаговая инструкция
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