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Росприроднадзор перенес сроки сдачи отчетности по объектам НВОС

Последний день сдачи статистической отчетности за 2022 год по форме № 2-ТП (воздух) перенесли на 23 января 2023 года.

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Росприроднадзор напомнил, что срок представления формы федерального статистического наблюдения № 2-ТП (воздух) за 2022 год переносится с 22 января 2023 года на 23 января 2023 года. Об этом сообщает сайт ведомства.

Срок продлили на один день из-за того, что 22 января – воскресенье, выходной.

Отчет по форме № 2-ТП (воздух) должны предоставить юрлица или ИП, если объемы разрешенных выбросов загрязняющих веществ по объектам НВОС:

  • превышают 10 тонн в год;
  • составляют от 5 до 10 тонн в год включительно при наличии в составе выбросов загрязняющих атмосферу веществ 1 или 2 класса опасности.

Сведения нужно предоставлять по каждому объекту, который оказывает негативное влияние на состояние окружающей среды (НВОС).

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