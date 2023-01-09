ЕНП (единый налоговый платеж)

Все налоги в 2023 году бизнес всей страны должен платить в Тулу

Платить налоги сейчас надо по новым реквизитам, но по старым правилам, потому что новых правил пока нет.

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Все налоги в 2023 году бизнес всей страны должен платить в Тулу
George Pak/pexels

Есть два варианта:

1) все платить на КБК единого налогового платежа;

2) каждый налог платить на свой КБК.

В первом случае срок уплаты налогов и вносов – до 28 числа. Но до 25 числа надо сдать уведомление по ЕНП.

Во втором случае платежка будет одновременно являться уведомлением по ЕНП, поэтому платить надо до 25 числа.

Что касается реквизитов (куда платить налоги), то они едины для всей страны. Какой бы вариант уплаты вы не выбрали, платить налоги надо в Тулу.

Наименование банка получателя средств

 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г Тула

БИК банка получателя средств (БИК ТОФК)

 017003983

№ счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета)

 40102810445370000059

Получатель

 Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)

№ казначейского счета

 03100643000000018500

На сайте ФНС приведены примеры платежек по двум вариантам со статусами 01 и 02.

Но дело в том, что в настоящее время изменения в правила составления платежек (приказ Минфина № 107н) еще не приняты.

А значит, примеры ФНС (по части статусов) в реальной жизни неприменимы.

Ранее Минфин в письме от 22.09.2022 № 21-01-09/92156 сообщал, что пока не введут новые правила заполнения платежных поручений, платить налоги надо по-старому.

То есть, по-прежнему надо заполнять поля с ОКТМО, периодом.

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