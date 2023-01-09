ФСБУ

Запишитесь на курс по новым ФСБУ: 6️ стандартов, которые надо применять в бухучете

Стандарты бухучета – фундамент профессии. Сейчас пять новых ФСБУ уже работают, еще один – ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» – Минфин утвердил и стандарт можно уже применять.

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Прямо сейчас посмотрите первую лекцию и начните разбираться в шести новых ФСБУ.

В нашем курсе объяснили, как применять ФСБУ 5/2019 «Запасы», ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» и новый ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

В вашем распоряжении окажутся и сами преподаватели, которым вы можете задать вопросы, если вдруг что-то останется непонятым. Даже по самому хитросплетенному ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Обычно вопросов не бывает, потому что авторы курса специально разработали таблицу для расчетов. Вы сможете скачать таблицу по аренде в Excel и делать в ней расчеты. Также в таблице сделали выжимку всех проводок по аренде и по ПБУ 18 и все это в одном месте.

Запишитесь на курс сегодня, чтобы попасть в текущий поток и не ждать старта следующего.

ЕНП (единый налоговый платеж)

👿 Бухгалтеры сердятся, что налоговая теперь справки и выписки будет делать две недели

С 2023 года подавайте в налоговую новое заявление, чтобы узнать состояние расчетов с бюджетом. Форма и формат запроса есть в приказе от 14.11.2022 ЕД-7-19/1086@. Бухгалтеры уже пробуют свериться, но пока безуспешно.

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