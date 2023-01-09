👿 Бухгалтеры сердятся, что налоговая теперь справки и выписки будет делать две недели

Теперь компании могут получить от налоговиков три новые справки, которые связаны с ЕНС:
- о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС;
- об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентовоб исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;
- о принадлежности денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП.
Наши читатели делятся, что пытаются свериться.
Коллеги утешают, что оперативно ответ можно не ждать. Во-первых, сайт налоговой до сих пор сбоит из-за переходна на ЕНС.
Во-вторых, вот.
А вам приходили такие сообщения от ФНС?