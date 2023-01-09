ЕНП (единый налоговый платеж)

👿 Бухгалтеры сердятся, что налоговая теперь справки и выписки будет делать две недели

С 2023 года подавайте в налоговую новое заявление, чтобы узнать состояние расчетов с бюджетом. Форма и формат запроса есть в приказе от 14.11.2022 ЕД-7-19/1086@. Бухгалтеры уже пробуют свериться, но пока безуспешно.

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Теперь компании могут получить от налоговиков три новые справки, которые связаны с ЕНС:

  • о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС;
  • об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентовоб исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;
  • о принадлежности денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП.

Наши читатели делятся, что пытаются свериться.

Коллеги утешают, что оперативно ответ можно не ждать. Во-первых, сайт налоговой до сих пор сбоит из-за переходна на ЕНС.

Во-вторых, вот.

А вам приходили такие сообщения от ФНС?

ЕНП (единый налоговый платеж)

👿 Бухгалтеры сердятся, что налоговая теперь справки и выписки будет делать две недели

С 2023 года подавайте в налоговую новое заявление, чтобы узнать состояние расчетов с бюджетом. Форма и формат запроса есть в приказе от 14.11.2022 ЕД-7-19/1086@. Бухгалтеры уже пробуют свериться, но пока безуспешно.

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