👿 Бухгалтеры сердятся, что налоговая теперь справки и выписки будет делать две недели

Теперь компании могут получить от налоговиков три новые справки, которые связаны с ЕНС:

о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС;

об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентовоб исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;

о принадлежности денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП.

Наши читатели делятся, что пытаются свериться.

Коллеги утешают, что оперативно ответ можно не ждать. Во-первых, сайт налоговой до сих пор сбоит из-за переходна на ЕНС.

Во-вторых, вот.

А вам приходили такие сообщения от ФНС?