Зарубежные фильмы начнут принудительно лицензировать

В Госдуме разрабатывают закон о принудительном лицензировании иностранных фильмов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Антон Горелкин, замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Законопроект позволит легально показывать зарубежные фильмы в кинотеатрах.

«Думаю, в этом году пора ставить точку в спорах о механизме принудительного лицензирования западных фильмов. По моим данным, обсуждается законопроект, который позволит кинотеатрам легально демонстрировать новинки зарубежного кино – и не заниматься полулегальной практикой „предсеансного обслуживания“. Которая, по косвенным признакам, пользуется у зрителей популярностью», – написал Антон Горелкин.

Летом 2022 года подобный проект был раскритикован российскими онлайн-кинотеатрами. В новой версии документа депутаты собираются учесть возможные риски.

После того, как кинокомпании Warner Bros., Disney, Sony, Paramount и Universal Pictures приостановили лицензии в РФ, прокатные сборы упали на 50-70%. Убытки составили примерно 4,5 млрд рублей.