Отчетность в СФР

Если сегодня приняли новых сотрудников, то до завтра сдайте новый отчет ЕФС-1

Сегодня, в первый рабочий день 2023 года, компании уже принимают на работу новых людей. А значит, сегодня или край − 10 января им нужно сдать ЕФС-1. Такая же обязанность есть у компаний, которые расторгли сегодня трудовой договор с физлицом.

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ЕФС-1 представляют не позднее следующего рабочего дня, если накануне случилось хотя бы одно из определенных кадровых событий (п. 2 и 6 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ).

В частности:

  • прием нового работника, в том числе совместителя;
  • увольнение работника;
  • приостановление действия трудового договора из-за мобилизации;
  • восстановление действия трудового договора после демобилизации работника;
  • подписание договора ГПХ с физлицом;
  • окончание действия гражданско-правового договора с физлицом.

Напомним, что ЕФС-1 заменяет 4-ФСС, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД. Форма утверждена постановлением Правления ПФР от 31.10.2022 № 245п. Как заполнить отчет, читайте следом.

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