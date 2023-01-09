Если сегодня приняли новых сотрудников, то до завтра сдайте новый отчет ЕФС-1

ЕФС-1 представляют не позднее следующего рабочего дня, если накануне случилось хотя бы одно из определенных кадровых событий (п. 2 и 6 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ).

В частности:

прием нового работника, в том числе совместителя;

увольнение работника;

приостановление действия трудового договора из-за мобилизации;

восстановление действия трудового договора после демобилизации работника;

подписание договора ГПХ с физлицом;

окончание действия гражданско-правового договора с физлицом.

Напомним, что ЕФС-1 заменяет 4-ФСС, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД. Форма утверждена постановлением Правления ПФР от 31.10.2022 № 245п. Как заполнить отчет, читайте следом.