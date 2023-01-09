Малый и средний бизнес

МСП продолжат субсидировать затраты по выходу на биржу

В 2022 году компенсации от Минэкономразвития получили 25 компаний, размер субсидий превысил 420 млн рублей.

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Субсидирование предприятиям малого и среднего предпринимательства (МСП) части затрат по выходу на фондовую биржу будет действовать в 2023 году, сообщает сайт Министерства экономического развития.

«Поддержка Минэкономразвития в форме субсидирования части затрат эмитентов МСП по выходу на биржу и выплате купонного дохода по облигациям существенным образом повышает доступность биржевых инструментов для таких компаний. В 2022 году в Секторе роста Московской биржи 15 эмитентов МСП разместили облигации и привлекли финансирование в объеме 5,5 млрд рублей. С момента создания Сектора роста в 2019 году суммарный объем размещений облигаций МСП составил 23 млрд рублей», – пояснил Владимир Гусаков, управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Московской биржи.

В 2022 году 25 компаний малого и среднего бизнеса получили субсидии Минэкономразвития на покрытие части затрат по выпуску акций и облигаций и выплате купонного дохода.

Общий объем компенсаций превысил 420 млн рублей.

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