В школы и избирательные комиссии проведут интернет

Минцифры заключило с ПАО «Ростелеком» контракт на сумму в 520,9 млн рублей на обеспечение доступом в интернет школ и избирательных комиссий в регионах, сообщает «Интерфакс».

Контакт был заключен 26 декабря 2022 года, срок его действия – до 31 декабря 2023 года.

Оператор связи предоставит доступ в интернет региональным организациям общего и среднего профессионального образования, а также избирательным комиссиям регионов.

«Ростелеком» предоставит доступ ко всем государственным, муниципальным, иным информационным системам, окажет услуги по защите данных и по ограничению доступа к запрещенной информации.