Кредитование

Вместо ипотеки можно взять квартиру в лизинг и поэтапно покупать арендованное жилье

Арендатор каждый месяц будет погашать платежи, невыкупленная часть жилья будет предоставляться по договору аренды. Затем недвижимость перейдет в собственность.

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В ЦБ планируют сделать жилье доступнее, используя лизинг недвижимости, который позволяет приобретать квартиры поэтапно, пишет «Парламентская газета».

Арендатор будет ежемесячно погашать обязательные платежи в течение длительного времени, а затем станет владельцем квартиры. Невыкупленная часть будет находиться в аренде.

Подобные методы решения квартирного вопроса будут актуальны для тех, у кого не хватает денег на собственное жилье.

Также председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил подумать, как сделать доступной стоимость съемного жилья. Например, государство может ввести льготы на аренду для отдельных категорий россиян, например многодетных семей.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Кредитование
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