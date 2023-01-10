Интернет и IT

«Тинькофф» тестирует звонки без оформления сим-карты

Вызовы будут проходить с виртуального номера «Тинькофф мобайл», услуга доступна сотрудникам банка по специальному тарифу.

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«Тинькофф банк» тестирует функцию звонков из мобильного приложения, сообщают «Ведомости». Позвонить можно будет через банковское приложение с виртуального номера «Тинькофф мобайл» без оформления сим-карты.

Пока что услуга тестируется сотрудникам компании в рамках тарифа «Номер без сим-карты». Он действует в Москве, Московской области и за пределами России. Для звонка нужно только подключение к интернету.

Вызовы на номера «Тинькофф мобайл» до 100 минут обслуживаются бесплатно. По истечении бесплатного пакета исходящие звонки будут стоить 3,9 рубля за минуту.

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