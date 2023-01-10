Как применять все изменения-2023 (ЕНП, взносы и отчетность в СФР и др.) – расскажем на бесплатном вебинаре

Сначала заполните анкету в Сообществе профессиональных бухгалтеров: 1 минута, бесплатно и даже без регистрации на «Клерке».

Потом регистрируйтесь на вебинар про изменения и 19 января смотрите трансляцию. Расскажем про все, что будет известно к указанной дате. Мы уже поняли, как вам непросто.

В общем, информация есть, не переживайте. Заполняйте анкету участника. Затем регистрируйтесь на вебинар. Вот его программа:

Как платить налоги и отчитываться в 2023 году;

Единый налоговый платеж и единый налоговый счет;

сроки уплаты и представления отчетности по налогам и взносам;

порядок зачета и возврата переплаты;

Унификация пенсионных и социальных взносов;

Ключевые изменения по НДС;

Новое в составе и порядке учета доходов и расходов для налога на прибыль;

Как теперь удерживать и перечислять НДФЛ.

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