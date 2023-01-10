Вебинары для бухгалтеров

Как применять все изменения-2023 (ЕНП, взносы и отчетность в СФР и др.) – расскажем на бесплатном вебинаре

Для участников Сообщества профессиональных бухгалтеров организовали вебинар «Все новое в 2023: ЕНП, Социальный фонд и другие новости налогового законодательства». Перестанете жаловаться, что сходите с ума и будете готовы на 100%.

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Сначала заполните анкету в Сообществе профессиональных бухгалтеров: 1 минута, бесплатно и даже без регистрации на «Клерке».

Потом регистрируйтесь на вебинар про изменения и 19 января смотрите трансляцию. Расскажем про все, что будет известно к указанной дате. Мы уже поняли, как вам непросто.

 

В общем, информация есть, не переживайте. Заполняйте анкету участника. Затем регистрируйтесь на вебинар. Вот его программа:

  • Как платить налоги и отчитываться в 2023 году;
  • Единый налоговый платеж и единый налоговый счет;
  • сроки уплаты и представления отчетности по налогам и взносам;
  • порядок зачета и возврата переплаты;
  • Унификация пенсионных и социальных взносов;
  • Ключевые изменения по НДС;
  • Новое в составе и порядке учета доходов и расходов для налога на прибыль;
  • Как теперь удерживать и перечислять НДФЛ.

Стать участником Сообщества.

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