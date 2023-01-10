Личные финансы

Вернуть деньги, которые потратил на бывшую, и в суде не получится

Верховный суд рассмотрел претензию мужчины, который утверждал, что за три года совместной жизни с женщиной регулярно переводил ей деньги для личных нужд. Брак не был зарегистрирован. Но якобы, в паре была устная договоренность, что возлюбленная деньги вернет, когда выберется из тяжелого материального положения.

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После расставания мужчина потребовал 900 тыс. рублей обратно, ведь он перечислял их «во временное пользование». Районный и апелляционный суды выносили решение в пользу истца.

А вот Верховный суд счел доказательства недостаточными – определение № 78-КГ22-48-КЗ.

По мнению коллегии, суды предыдущих инстанций не установили факт договоренности о возврате денег, а также не дали оценку условий возврата.

То есть поверили истцу на слово.

Вообще, по устоявшейся судебной практике видно, что гражданский супруг добровольно несет расходы и именно в отсутствие обязательства эти деньги не подлежат возврату как неосновательное обогащение.

В апреле 2022 года Верховный суд в определении № 5-КГ20-29 указал, что те же меры относятся и к разделу имущества сожителей. В том споре после 10 лет совместной жизни мужчина построил дом на участке своей сожительницы. А после расставания не смог добиться в суде ни доли собственности, ни потраченных на строительство денег. В отсутствие договоренностей о возврате средств Верховный суд счел его действия благотворительностью.

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Личные финансы

Вернуть деньги, которые потратил на бывшую, и в суде не получится

Верховный суд рассмотрел претензию мужчины, который утверждал, что за три года совместной жизни с женщиной регулярно переводил ей деньги для личных нужд. Брак не был зарегистрирован. Но якобы, в паре была устная договоренность, что возлюбленная деньги вернет, когда выберется из тяжелого материального положения.

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