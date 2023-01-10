Отрицательное сальдо по фиксированным взносам, пропавшие авансы по УСН, пени. Что увидели бухгалтеры после сверки с ФНС

Обсуждение кипит в «Красном уголке бухгалтера». Подписывайтесь, это самый живой чатик бухгалтеров.

«Кто-нибудь уже в этом году (вчера/сегодня) запрашивал в ФНС справку о наличии сальдо? У меня по одному ИП отрицательная сумма (сальдо) на сумму фиксированных страховых, которые уплатили в начале декабря. Звонила в ФНС, они посмотрели по какому-то „другому сервису“ – да, ваши платежи мы видим, будем разбираться».

Начинается веселье: сбой в ФНС, требования, незаконные списания, – комментарий с максимальным числом поддержки.

Впрочем, чаще всего сверку запросить вообще не получается.

«Я пробовала зайти в личный кабинет на сайте налоговой – но весь раздел по Расчетам с бюджетом попросту удален. Можно запросить только админ.штрафы и все».

У кого-то и вовсе «пропали платежи с 26 декабря. А там большие суммы. Год закрыли называется».

Есть информация, что и пени уже висят.

Таких бухгалтеров успокаивают: после 23 декабря платежи не разносили еще. А пока бардак будет. Терпите.

В общем, если у вас на ЕНС все плохо, то плохо не только у вас.