2022 год Россия закрыла с дефицитом бюджета в 3,35 трлн рублей

Дефицит в 3,35 трлн – один из крупнейших в истории страны, больше было только в пандемийном 2020 году – 4,1 триллиона рублей, пик расходов пришелся на декабрь, пишет РБК.



В 2023 году бюджет страны также будет дефицитным.

Он предусматривает увеличение оборонных расходов до почти 5 трлн рублей (17% общих расходов) по сравнению с изначально планировавшимися осенью 2021 года 3,5 трлн, расходов на безопасность и правоохранительную деятельность – до 4,4 трлн рублей (15% расходов) по сравнению с изначальными 3 трлн.