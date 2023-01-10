Интернет и IT

В Microsoft придумали, как подделать голос человека, тон и эмоции

Чтобы имитировать чью-то речь программе понадобится короткий образец голоса и текстовое сообщение, которое должно быть прочитано этим человеком. Пользоваться программой пока что нельзя, но можно ознакомиться с тестами.

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Компания Microsoft разработала систему на основе искусственного интеллекта, которая может преобразовать текст в речь, произнесенную голосом любого человека, с передачей эмоций и тона говорящего. Об этом сообщают «C-news».

Чтобы подделать чью-то речь нужен трехсекундный образец голоса и текстовое сообщение, которое будет преобразовано в аудиоформат.

Инструмент синтеза речи под названием Vall-E позволяет генерировать аудиосообщения, произнесенные голосом любого человека на основе лишь короткого фрагмента его речи.

Разработчики смогли с разной долей успеха заставить Vall-E имитировать злость, сонливость, изумление и отвращение.

Пока что программа недоступна, но можно ознакомиться с тестами.

Интернет и IT

В Microsoft придумали, как подделать голос человека, тон и эмоции

Чтобы имитировать чью-то речь программе понадобится короткий образец голоса и текстовое сообщение, которое должно быть прочитано этим человеком. Пользоваться программой пока что нельзя, но можно ознакомиться с тестами.

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