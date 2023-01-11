Ведение бизнеса

«Магнит» собирается открыть сеть эконом-магазинов

Ритейлер планирует создать новую сеть жестких дискаунтеров уже в 2023 году.

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«Магнит» может создать новую сеть в экономсегменте, отделив ее ценообразование и ассортимент от своего основного формата, сообщает «Коммерсант».

Работа над концепцией дискаунтеров от «Магнита» началась в 2022 году, в первом квартале 2023 года проект планируют утвердить, после чего начнут появляться первые эконом-магазины.

В 2020 году «Магнит» уже запускал сеть дискаунтеров под названием «Моя цена». В этих небольших магазинах продаются недорогие товары собственной торговой марки «Магнита». Сейчас существует 700 дискаунтеров «Моя цена», они работают в 63 регионах.

Эксперты рынка полагают, что дискаунтеры – перспективный формат. Компания X5 Group к 2026 году планирует стать лидером в сфере жестких дискаунтеров. У организации уже есть такой магазин – «Чижик».

Во второй половине 2022 года «Пятерочка» начала ориентироваться в ценообразовании на жесткие дискаунтеры, что заставило и других ритейлеров снижать цены на ключевые товары.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Ведение бизнеса
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