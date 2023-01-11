💣 НДФЛ плохо лег на ЕНС, зачетов/возвратов не будет – инспектор рассказывает про критичные ошибки новых налоговых правил

Промышленная эксплуатация ЕНС показала, что хуже всех при переходе в ЕНС чувствует себя НДФЛ.

«При визуальной уплате и ровном КРСБ на 31.12.2022, у многих в ЕНП висят какие-то непонятные недоимки, благо, взыскание которых пока не начало производиться», – комментирует происходящее автор канала «Налоговый инспектор».

По его информации регионам спустили памятку для сотрудников, из которой следует, что все переплаты при конвертации перенесены в ЕНП и если где-то вылезла недоимка, переплата пущена в погашение этой недоимки.

В каждом регионе назначен ответственный заместитель УФНС по ЕНС, который при выявлении критичных ошибок в работе ЕНС, доводит информацию до ЦА ФНС. Но докладывают только про те моменты, которые угрожают репутационными рисками ФНС, а не обо всех проблемах.

«Из плохого для налогоплательщиков – данные из ЕНС в личном кабинете пока не видно и неизвестно, когда будет видно, маловероятна возможность зачетов и возвратов, скорректировать то, что перенеслось (в том числе криво) возможности нет. Старые КРСБ оставили на просмотр, но в них ничего уже делать нельзя, ни переносить, ни править, ни переуточнять».

Но есть и хорошие новости: неопределенность с мерами взыскания.

Якобы, заводить в АИС судебные приказы и заявления о взыскании по ст. 48 НК запретили.