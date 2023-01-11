ЕНП (единый налоговый платеж)

💣 НДФЛ плохо лег на ЕНС, зачетов/возвратов не будет – инспектор рассказывает про критичные ошибки новых налоговых правил

ЕНС, который сейчас не работает нормально, ориентировочно поправится к началу февраля. Но это не точно.

Версия для печати

Промышленная эксплуатация ЕНС показала, что хуже всех при переходе в ЕНС чувствует себя НДФЛ.

«При визуальной уплате и ровном КРСБ на 31.12.2022, у многих в ЕНП висят какие-то непонятные недоимки, благо, взыскание которых пока не начало производиться», – комментирует происходящее автор канала «Налоговый инспектор».

По его информации регионам спустили памятку для сотрудников, из которой следует, что все переплаты при конвертации перенесены в ЕНП и если где-то вылезла недоимка, переплата пущена в погашение этой недоимки.

В каждом регионе назначен ответственный заместитель УФНС по ЕНС, который при выявлении критичных ошибок в работе ЕНС, доводит информацию до ЦА ФНС. Но докладывают только про те моменты, которые угрожают репутационными рисками ФНС, а не обо всех проблемах.

«Из плохого для налогоплательщиков – данные из ЕНС в личном кабинете пока не видно и неизвестно, когда будет видно, маловероятна возможность зачетов и возвратов, скорректировать то, что перенеслось (в том числе криво) возможности нет. Старые КРСБ оставили на просмотр, но в них ничего уже делать нельзя, ни переносить, ни править, ни переуточнять».

Но есть и хорошие новости: неопределенность с мерами взыскания.

Якобы, заводить в АИС судебные приказы и заявления о взыскании по ст. 48 НК запретили.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Реорганизация компании

Как происходит реорганизация некоммерческой организации (НКО)?

Реорганизация НКО – это процедура, направленная на передачу ее прав и обязанностей вновь созданным объединениям. Еще одна цель процесса – расширение круга полномочий некоммерческой организации за счет присоединения сторонних компаний.

Как происходит реорганизация некоммерческой организации (НКО)?

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Вебинары для бухгалтеров

💡 Как применять все изменения-2023 (ЕНП, взносы и отчетность в СФР и др.) – расскажем на бесплатном вебинаре

Для участников Сообщества профессиональных бухгалтеров организовали вебинар «Все новое в 2023: ЕНП, Социальный фонд и другие новости налогового законодательства». Перестанете жаловаться, что сходите с ума и будете готовы на 100%.

УСН

Новое в УСН в 2023 году

Для тех, кто пропустил или просто обратил внимание только сейчас. Рассказываем, что там по новым лимитам, правилам, срокам уплаты и что изменится.

Новое в УСН в 2023 году
Читать еще