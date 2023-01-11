Ценные бумаги

Акции Сбера выросли впервые с сентября 2022 года

Стоимость одной бумаги составила 144,23 рубля. Это максимальная стоимость с 5 сентября 2022 года.

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Акции Сбербанка на торгах Московской биржи выросли на 0,99% и 11 января в 10:04 мск стоили, сообщает «ТАСС».

Впервые с 5 сентября 2022 года ценные бумаги Сбера достигли максимума.

Затем акции замедлили рост до 0,41% и торговались на уровне 143,4 рублей за бумагу.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Ценные бумаги
Связано с компанией: СберБанк
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