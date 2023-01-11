Экономика России

Территории опережающего развития Амурской области стали одной системой

Единая ТОР «Амурская» привлечет в регион больше инвестиций и позволит создать больше рабочих мест.

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Территории опережающего развития (ТОР) «Белогорск», «Приамурская» и «Свободный» преобразованы в единую ТОР «Амурская», сообщает правительство РФ в своем телеграм-канале.

Объединение ТОР позволит повысить эффективность инвестиционной среды в Приамурье.

Резиденты «Белогорска» занимаются агробизнесом и производством продуктов, предприятия привлекли 4,4 млрд рублей инвестиций и создали 857 рабочих мест.

Компании ТОР «Приамурская» работают в области логистики, в свои проекты они инвестировали больше 3,4 млрд рублей и трудоустроили 500 человек.

На территории опережающего развития «Свободный» занимаются газохимией и производят строительные материалы. Общий объем инвестиций больше 1,2 трлн рублей, а рабочих мест свыше 4,6 тыс.

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