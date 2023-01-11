📜 Стать главным бухгалтером можно будет без профильного образования

Минтруд подготовил проект приказа, которым для 300 профессий и специальностей допускается принимать на работу людей без диплома о соответствующем образовании. Им будет достаточно лишь подтвердить свою квалификацию, сдав профессиональный экзамен.

Такой метод профессиональной аттестации закреплен законом о независимой оценке квалификации.

Кстати, чтобы подтвердить свою квалификацию, совсем необязательно ждать приказа Минтруда. Пройдите Аттестацию на «Клерке», мы выпустили большой курс, он вас к ней подготовит.

Люди, которые работают бухгалтерами, далеко не все имеют диплом экономиста или специалиста БУ. Здесь важнее, чтобы человек умел выполнять трудовые функции самостоятельно и компетентно. Это можно подтвердить Свидетельством о квалификации, а не исключительно дипломом о высшем образовании.

Если же у бухгалтера диплом иного профиля, достаточно пройти профессиональную подготовку, результатами профессионального экзамена можно будет подтвердить квалификацию.

А вы что думаете? У вас за плечами вышка или курсы повышения квалификации? Кстати, становитесь участником Сообщества профессиональных бухгалтеров. Заполните анкету и расскажите, какое образование получили.