✅ Диагностика бухгалтера: проверьте свои навыки на 2023 год

Заполните анкету участника Сообщества профессиональных бухгалтеров: это бесплатно и быстро.

В карточке укажите, где учились, кем работаете и все, что умеете. Оцените свои компетенции «для себя». Или откройте карточку для работодателей и потенциальных клиентов.

По каким умениям оценивают бухгалтера?

Половина работодателей заявляют, что в первую очередь ставят задачу своевременно сдавать налоговую отчетность и вести бухучет.

У специалистов, которые подтвердили, что обладают таким навыком, он подсвечивается зеленым.

Умение применять способы законной оптимизации налогов – популярный запрос. Если разбираетесь не во всех налогах, определитесь, с чего начать.

Малый бизнес исторически ищет бухгалтера с навыками кадровика. У среднего бизнеса – запрос на знание управленческого учета.

Треть руководителей проверяет, проходит ли бухгалтер ежегодное повышение квалификации. Запишитесь на Аттестацию, у нас есть большой курс, который к ней готовит.

После итогового испытания ваш статус в Сообществе профессиональных бухгалтеров изменится на «Аттестован». Это официальное подтверждение вашей квалификации на 2023 год.