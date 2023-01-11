✅ Диагностика бухгалтера: проверьте свои навыки на 2023 год

Заполните анкету участника Сообщества профессиональных бухгалтеров: это бесплатно и быстро.
- В карточке укажите, где учились, кем работаете и все, что умеете.
- Оцените свои компетенции «для себя».
- Или откройте карточку для работодателей и потенциальных клиентов.
По каким умениям оценивают бухгалтера?
Половина работодателей заявляют, что в первую очередь ставят задачу своевременно сдавать налоговую отчетность и вести бухучет.
У специалистов, которые подтвердили, что обладают таким навыком, он подсвечивается зеленым.
Умение применять способы законной оптимизации налогов – популярный запрос. Если разбираетесь не во всех налогах, определитесь, с чего начать.
Малый бизнес исторически ищет бухгалтера с навыками кадровика. У среднего бизнеса – запрос на знание управленческого учета.
Треть руководителей проверяет, проходит ли бухгалтер ежегодное повышение квалификации. Запишитесь на Аттестацию, у нас есть большой курс, который к ней готовит.
После итогового испытания ваш статус в Сообществе профессиональных бухгалтеров изменится на «Аттестован». Это официальное подтверждение вашей квалификации на 2023 год.