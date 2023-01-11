Карьера бухгалтера

✅ Диагностика бухгалтера: проверьте свои навыки на 2023 год

Чаще всего о своих способностях задумываешься, когда ищешь новую работу. Составил резюме и ясно видишь свои знания и умения. А можно просто заполнить карточку в Сообществе профессиональных бухгалтеров. Это ваша диагностика сил по умолчанию, карта перспектив и сильное резюме для потенциальных работодателей.

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Заполните анкету участника Сообщества профессиональных бухгалтеров: это бесплатно и быстро.

  1. В карточке укажите, где учились, кем работаете и все, что умеете.
  2. Оцените свои компетенции «для себя».
  3. Или откройте карточку для работодателей и потенциальных клиентов.

По каким умениям оценивают бухгалтера?

Половина работодателей заявляют, что в первую очередь ставят задачу своевременно сдавать налоговую отчетность и вести бухучет.

У специалистов, которые подтвердили, что обладают таким навыком, он подсвечивается зеленым.

Умение применять способы законной оптимизации налогов – популярный запрос. Если разбираетесь не во всех налогах, определитесь, с чего начать.

Малый бизнес исторически ищет бухгалтера с навыками кадровика. У среднего бизнеса – запрос на знание управленческого учета.

Треть руководителей проверяет, проходит ли бухгалтер ежегодное повышение квалификации. Запишитесь на Аттестацию, у нас есть большой курс, который к ней готовит.

После итогового испытания ваш статус в Сообществе профессиональных бухгалтеров изменится на «Аттестован». Это официальное подтверждение вашей квалификации на 2023 год.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Карьера бухгалтера

📜 Стать главным бухгалтером можно будет без профильного образования

Стать главным бухгалтером, инженером-метрологом, пожарным и даже руководить организацией, которая занимается государственной кадастровой оценкой, скоро смогут люди без профильного высшего или среднего специального образования.

Последние мероприятия для бухгалтеров

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ЕНП (единый налоговый платеж)

Уведомления об исчисленных суммах платежей

Налогоплательщики будут уплачивать налоги и взносы в виде единого налогового платежа (ЕНП). В этой статье хотим добавить, что, при определенных случаях, дополнительно потребуется подавать уведомления об исчисленных суммах платежей.

Уведомления об исчисленных суммах платежей

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