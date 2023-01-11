ФАС возбудила дело против ТНТ за громкую рекламу

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении ТНТ за нарушение рекламного законодательства, сообщается на сайте ФАС.
В эфире ТНТ разница в громкости рекламы, анонсов и телепередач была выше допустимой.
«В теле- и радиопрограммах запрещена реклама, звук которой превышает средний уровень их громкости. Кроме того, не допускается распространение звуковой рекламы с использованием транспортных средств. Эти ограничения действуют с момента принятия Закона о рекламе в 2006 году», – сказано в сообщении ФАС.
Телеканал привлекут к ответственности по ч. 7 ст. 38 Закона о рекламе. ТНТ придется выплатить штраф и уменьшить громкость рекламы.