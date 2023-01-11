⚡ По новому закону о занятости пособие по безработице будет от 30% до 100% МРОТ

В новом законе о занятости пропишут самозанятость и платформенную занятость. Действующий сейчас закон от 19.04.1991 № 1032-1 будет признан утратившим силу.

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Законопроект внесли в Госдуму депутаты и сенаторы от «Единой России» во главе с Вячеславом Володиным.

В частности, в законе закрепляются понятия самозанятости и платформенной занятости. При этом вопросы, связанные с этими формами занятости, будут урегулированы отдельным федеральным законом.

Также проектом на постоянной основе закрепляются меры содействия занятости молодежи, финансовая поддержка работодателям, принимающим на работу молодежь.

Вводят новые категории лиц:

  • граждане, находящиеся под риском увольнения;
  • бывшие участники СВО.

Для них будут специальные меры поддержки.

Кроме того, закон будет регулировать и вопросы противодействия нелегальной занятости: установят систему мер по ее сокращению.

Вводят нормы, допускающие регистрацию безработного не только по месту жительства, но и по месту его пребывания.

Также безработным разрешат короткие подработки во время состояния на учете.

Кроме того, законопроектом закрепляется новый принцип определения размера пособия по безработице. Его будут считать из МРОТ:

  • максимальный размер пособия – 100% МРОТ;
  • минимальный размер пособия – 30% МРОТ.

Новый закон заработает с 1 января 2024 года. В нем 170 страниц.

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Источник:
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