«Мегафон» снова запускает продажи собственных телефонов

ПАО «Мегафон» разработало линейку современных кнопочных телефонов под собственным брендом Fontel. Телефоны начали продаваться в интернет-магазине оператора, а в феврале 2023 года аппараты можно будет приобрести во всех салонах его розничной сети. Об этом пишет «Интерфакс».

В 2023 году компания планирует запустить восемь моделей кнопочных телефонов. Они будут стоить от 590 рублей до 3 тыс. рублей.

Доля кнопочных телефонов на рынке составляет всего 15-17%. Однако в начале 2022 года импорт таких мобильных устройств вырос на 21%, до 5,1 млн штук.

В конце 2008 года «Мегафон» уже продавал телефоны под собственным брендом, тогда их производством занималась фирма Huawei.