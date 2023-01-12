Интернет и IT

«Мегафон» снова запускает продажи собственных телефонов

Компания начала продавать кнопочные телефоны под брендом Fontel. Стоимость устройств от 590 рублей до трех тысяч рублей.

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ПАО «Мегафон» разработало линейку современных кнопочных телефонов под собственным брендом Fontel. Телефоны начали продаваться в интернет-магазине оператора, а в феврале 2023 года аппараты можно будет приобрести во всех салонах его розничной сети. Об этом пишет «Интерфакс».

В 2023 году компания планирует запустить восемь моделей кнопочных телефонов. Они будут стоить от 590 рублей до 3 тыс. рублей.

Доля кнопочных телефонов на рынке составляет всего 15-17%. Однако в начале 2022 года импорт таких мобильных устройств вырос на 21%, до 5,1 млн штук.

В конце 2008 года «Мегафон» уже продавал телефоны под собственным брендом, тогда их производством занималась фирма Huawei.

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