Экономика России

Потанин получил больше всего прибыли от покупки иностранных компаний в РФ

Владимир Потанин купил активы Societe Generale, чья валовая прибыль за 2021 составила 49,1 млрд рублей.

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Миллиардер Владимир Потанин возглавил рейтинг 25 новых собственников активов иностранных компаний в России по их прибыли за 2021 год. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на журнал Forbes.

«Интеррос» Владимира Потанина приобрел активы французской финансовой группы Societe Generale. Это Росбанк и страховые компании «Сосьете Женераль». Валовая прибыль нового актива составила 49,1 млрд рублей.

Второе место занял генеральный директор Highland Gold Владислав Свиблов. Он приобрел российские предприятия канадской золотодобывающей корпорации Kinross Gold за 340 млн долларов. Валовая прибыль такого актива составила 38,6 млрд рублей.

На третьем месте Иван Тырышкин и партнеры, которые в мае этого года приобрели 49,5% в ООО «ХКФ Банк». За 2021 бизнесмены получили валовую прибыль в 36,5 млрд рублей.

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