«Сбер» начал устанавливать банковское приложение на iPhone

«Сбер» разработал собственное программное обеспечение (ПО) для установки приложения–агрегатора российских банковских программ СБОЛ на iPhone, сообщают «Ведомости».
Новое ПО с названием Sberbank Installer iOS будут устанавливать в отделениях банка, для этого сотруднику понадобится доступ к смартфону.
Он подключит телефон к своему компьютеру и загрузит приложение.
Услуга бесплатная и получить ее можно в 5 тыс. офисов банка.
В апреле 2022 года «Сбер» попал под санкции, мобильные приложения банка были удалены из App Store и Google Play. В августе 2022 года появился аналог, но и его тоже заблокировали.