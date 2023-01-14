Интернет и IT

«Сбер» начал устанавливать банковское приложение на iPhone

Чтобы получить аналог приложения «Сбербанк Онлайн» нужно прийти в отделение банка и предоставить сотруднику доступ к телефону.

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«Сбер» разработал собственное программное обеспечение (ПО) для установки приложения–агрегатора российских банковских программ СБОЛ на iPhone, сообщают «Ведомости».

Новое ПО с названием Sberbank Installer iOS будут устанавливать в отделениях банка, для этого сотруднику понадобится доступ к смартфону.

Он подключит телефон к своему компьютеру и загрузит приложение.

Услуга бесплатная и получить ее можно в 5 тыс. офисов банка.

В апреле 2022 года «Сбер» попал под санкции, мобильные приложения банка были удалены из App Store и Google Play. В августе 2022 года появился аналог, но и его тоже заблокировали.

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