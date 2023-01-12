Уложите в голове все изменения, чтобы спокойно отчитаться за 2022 год

Запишитесь на курс сегодня, чтобы быстрее разобраться с новыми правилами работы и отчитаться за 2022 год.

После прохождения курса вы:

Сможете без ошибок подготовить всю налоговую и бухгалтерскую отчетность.

Разработаете личный платежный календарь уплаты взносов и налогов на 2023 год, чтобы найти окна для отпуска.

Разберетесь с уведомлениями, платежками на ЕНП. Ежедневно нам приходят десятки кликов о помощи: ошиблись.

На курсе разберетесь, как заполнять, как исправлять.

Подберете даты сдачи отчетности.

Сдадите 6-НДФЛ без ошибок и в срок. На курсе у нас отдельный модуль, который объяснит, как считать НДФЛ с дивидендов, с выплат нерезидентам, как заполнить отчет.

Пересмотрите договоры с подрядчиками.

Правильно и быстро проведете инвентаризацию перед годовой отчетностью.

Сможете задать свои вопросы куратору курса, если появятся сложности.

Записывайтесь на курс подготовки к Аттестации, чтобы понимать, как работать в новом году без ошибок и налоговых последствий.

Кстати, кто пройдет Аттестацию, получит статус аттестованного участника в Сообществе профессиональных бухгалтеров. Вступайте, это бесплатно и полезно. Готовим большой закрытый вебинар для участников Сообщества.