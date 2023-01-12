Уложите в голове все изменения, чтобы спокойно отчитаться за 2022 год

Запишитесь на курс сегодня, чтобы быстрее разобраться с новыми правилами работы и отчитаться за 2022 год.
После прохождения курса вы:
- Сможете без ошибок подготовить всю налоговую и бухгалтерскую отчетность.
- Разработаете личный платежный календарь уплаты взносов и налогов на 2023 год, чтобы найти окна для отпуска.
- Разберетесь с уведомлениями, платежками на ЕНП. Ежедневно нам приходят десятки кликов о помощи: ошиблись.
На курсе разберетесь, как заполнять, как исправлять.
- Подберете даты сдачи отчетности.
- Сдадите 6-НДФЛ без ошибок и в срок. На курсе у нас отдельный модуль, который объяснит, как считать НДФЛ с дивидендов, с выплат нерезидентам, как заполнить отчет.
- Пересмотрите договоры с подрядчиками.
- Правильно и быстро проведете инвентаризацию перед годовой отчетностью.
- Сможете задать свои вопросы куратору курса, если появятся сложности.
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Кстати, кто пройдет Аттестацию, получит статус аттестованного участника в Сообществе профессиональных бухгалтеров. Вступайте, это бесплатно и полезно. Готовим большой закрытый вебинар для участников Сообщества.