Бухгалтерская отчетность

Уложите в голове все изменения, чтобы спокойно отчитаться за 2022 год

Для вашего удобства собрали все рекомендации к отчетности и изменения наступившего года года в одном курсе. Переходите по ссылке и готовьтесь к Аттестации.

Версия для печати

Запишитесь на курс сегодня, чтобы быстрее разобраться с новыми правилами работы и отчитаться за 2022 год.

После прохождения курса вы:

  • Сможете без ошибок подготовить всю налоговую и бухгалтерскую отчетность.
  • Разработаете личный платежный календарь уплаты взносов и налогов на 2023 год, чтобы найти окна для отпуска.
  • Разберетесь с уведомлениями, платежками на ЕНП. Ежедневно нам приходят десятки кликов о помощи: ошиблись.

На курсе разберетесь, как заполнять, как исправлять.

  • Подберете даты сдачи отчетности.
  • Сдадите 6-НДФЛ без ошибок и в срок. На курсе у нас отдельный модуль, который объяснит, как считать НДФЛ с дивидендов, с выплат нерезидентам, как заполнить отчет.

  • Пересмотрите договоры с подрядчиками.
  • Правильно и быстро проведете инвентаризацию перед годовой отчетностью.
  • Сможете задать свои вопросы куратору курса, если появятся сложности.

Записывайтесь на курс подготовки к Аттестации, чтобы понимать, как работать в новом году без ошибок и налоговых последствий.

Кстати, кто пройдет Аттестацию, получит статус аттестованного участника в Сообществе профессиональных бухгалтеров. Вступайте, это бесплатно и полезно. Готовим большой закрытый вебинар для участников Сообщества.

Самозанятые

Можно ли выстроить долгосрочные отношения с самозанятыми

Сотрудничество с внештатными исполнителями приобретает все большую популярность. Между приемом в штат и привлечением исполнителя по договору ГПХ на проекты многие компании и ИП предпочитают второй вариант. Рассмотрим подробнее, можно ли работать с самозанятыми долгое время и существуют ли риски такого сотрудничества.

Можно ли выстроить долгосрочные отношения с самозанятыми

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Отчетность в СФР

С 9 января действуют новые бланки персучета

После объединения ПФР и ФСС данные о регистрации граждан в системе персонифицированного учета, а также в системе ОПС необходимо сдавать на обновленных бланках. Порядок заполнения форм претерпел технические правки.

С 9 января действуют новые бланки персучета
Банковские приложения

Приложение Сбера можно установить на iPhone

«Сбер» разработал собственное программное обеспечение для установки приложения–агрегатора российских банковских программ СБОЛ на iPhone. Приложение устанавливают бесплатно в 5 тыс. офисов банка по всей стране.

Читать еще