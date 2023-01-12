Права потребителей

Роскачество будет контролировать халяльные продукты

Планируется создать центр для разработки национального стандарта халяль, продукцию будут сертифицировать, проверять качество и продвигать в РФ и за рубежом.

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На базе Роскачества создадут национальный центр компетенций в области халяльной продукции, сообщает сайт фонда «Росконгресс».

Новый центр разработает национальные стандарты, займется сертификацией и контролем качества халяльной продукции и станет ее продвигать на внутреннем и зарубежном рынках.

В 2021 году РФ продала халяльную продукцию на рекордные 180 млн долларов, крупнейшими импортерами были Саудовская Аравия и ОАЭ.

Предполагается, что к 2024 году экспорт российского халяля в арабские страны достигнет 400 млн долларов, а к 2030 году – 700 млн долларов.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Права потребителей
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