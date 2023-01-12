Роскачество будет контролировать халяльные продукты

На базе Роскачества создадут национальный центр компетенций в области халяльной продукции, сообщает сайт фонда «Росконгресс».
Новый центр разработает национальные стандарты, займется сертификацией и контролем качества халяльной продукции и станет ее продвигать на внутреннем и зарубежном рынках.
В 2021 году РФ продала халяльную продукцию на рекордные 180 млн долларов, крупнейшими импортерами были Саудовская Аравия и ОАЭ.
Предполагается, что к 2024 году экспорт российского халяля в арабские страны достигнет 400 млн долларов, а к 2030 году – 700 млн долларов.