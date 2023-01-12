Банки

Впервые юрлица могут открыть расчетный счет дистанционно

«Сбер» запустил онлайн-сервис по открытию расчетного счета для ИП и ООО.

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Индивидуальные предприниматели и ООО теперь могут дистанционно открыть расчестный счет в «Сбере», пишут «C-news».

«Сбер» стал единственным российским банком с сервисом дистанционного открытия расчетного счета для юрлиц.

Услуга предоставляется бесплатно, оформление занимает несколько минут.

Чтобы открыть счет, надо создать «Сбербизнес» ID, авторизоваться в «Сбербанк онлайн», заполнить персональные данные, а также загрузить учредительные документы. Затем можно выбрать офис, где будет обслуживаться счет и подписать заявление квалифицированной электронной подписью ФНС.

Если подписи нет, то ее можно выпустить в мобильном приложении.

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