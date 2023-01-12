⚡ Страховые взносы за последний месяц каждого квартала не надо включать в уведомление по ЕНП: таблица от ФНС

Платежка составляется по правилам приказа Минфина № 107н, пояснили в ФНС.
Напомним, в настоящее время в приказ № 107н никаких поправок относительно новых платежек по ЕНП не принято. Действуют старые правила.
ФНС выпустила памятку по сроку представления уведомление по ЕНП по конкретным налогам. Скачать ее можно во вложении к этому материалу.
Что касается страховых взносов, то сдавать уведомление надо по взносам за январь, февраль, апрель, май, июля, август, октябрь, ноябрь. За март, июнь, сентябрь и декабрь уведомления не сдают. Данные налоговики сами увидят в РСВ.