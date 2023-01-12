ЕНП (единый налоговый платеж)

⚡ Страховые взносы за последний месяц каждого квартала не надо включать в уведомление по ЕНП: таблица от ФНС

В 2023 году уведомление по ЕНП может быть как в виде отдельного бланка (приказ ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@), так и в виде платежного поручения.

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Платежка составляется по правилам приказа Минфина № 107н, пояснили в ФНС.

Напомним, в настоящее время в приказ № 107н никаких поправок относительно новых платежек по ЕНП не принято. Действуют старые правила.

ФНС выпустила памятку по сроку представления уведомление по ЕНП по конкретным налогам. Скачать ее можно во вложении к этому материалу.

Что касается страховых взносов, то сдавать уведомление надо по взносам за январь, февраль, апрель, май, июля, август, октябрь, ноябрь. За март, июнь, сентябрь и декабрь уведомления не сдают. Данные налоговики сами увидят в РСВ.

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Страховые взносы

С 2023 года для страховых взносов действует единый тариф. И это никак не связано с ЕНС

По страховым взносам в месяц будет одна начисленная сумма, для которой есть свой КБК. Также одной суммой взносы будут отражаться в РСВ. Дело в том, что с 2023 года из-за объединения ПФР и ФСС тариф стал единым.

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