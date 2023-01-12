Жилищное законодательство

Арктический гектар впервые оформлен в собственность

Житель Мурманской области бесплатно получил в собственность землю для строительства дома в Арктической зоне РФ.

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Участники программы «Гектар» в Арктике начали оформлять землю в собственность досрочно, сообщает сайт Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

В августе 2021 года в Арктической зоне РФ начали выдавать землю для строительства жилья, ведения сельского хозяйства и предпринимательства.

Арктический гектар можно перевести в собственность, первым это сделал житель Мурманской области. На полученной земле он планирует построить дом: уже заключил договор на строительство и ипотеку.

На Дальний Восток и в Арктику уже переехало больше 115 тыс. человек.

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