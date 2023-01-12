Аудит

В реестре Федресурса публикуют не только сведения о лицензиях. Проверьте, что нужно сдавать вам

Не все компании и ИП в курсе, что обязаны раскрывать информацию в федеральном реестре Федресурс. Последний представляет собой электронную базу, куда указанные лица должны вносить разного рода сведения о своей деятельности. Чаще всего думают, что отчитываться нужно о полученной лицензии, однако это не так.

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Аудит в 2022 году обязывает размещать в Федресурсе два сообщения о финансовой отчетности.

На эту тему у нас недавно прошел вебинар. Сейчас вы можете посмотреть его запись.

И узнать, какую информацию размещать в Федресурсе нужно вам.

Вот, в частности, организации, которые проводят аудит, обязаны публиковать в Федресурсе сведения о результатах аудита и финансовой отчетности. Вам смотреть вебинар нужно в первую очередь.

Если этого не сделать, будет штраф, практика наказаний в прошлом году уже появилась.

Кстати, процедуру передачи информации можно автоматизировать. И об этом тоже узнаете на вебинаре.

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