В реестре Федресурса публикуют не только сведения о лицензиях. Проверьте, что нужно сдавать вам

Аудит в 2022 году обязывает размещать в Федресурсе два сообщения о финансовой отчетности.
На эту тему у нас недавно прошел вебинар. Сейчас вы можете посмотреть его запись.
И узнать, какую информацию размещать в Федресурсе нужно вам.
Вот, в частности, организации, которые проводят аудит, обязаны публиковать в Федресурсе сведения о результатах аудита и финансовой отчетности. Вам смотреть вебинар нужно в первую очередь.
Если этого не сделать, будет штраф, практика наказаний в прошлом году уже появилась.
Кстати, процедуру передачи информации можно автоматизировать. И об этом тоже узнаете на вебинаре.