В реестре Федресурса публикуют не только сведения о лицензиях. Проверьте, что нужно сдавать вам

Аудит в 2022 году обязывает размещать в Федресурсе два сообщения о финансовой отчетности.

На эту тему у нас недавно прошел вебинар. Сейчас вы можете посмотреть его запись.

И узнать, какую информацию размещать в Федресурсе нужно вам.

Вот, в частности, организации, которые проводят аудит, обязаны публиковать в Федресурсе сведения о результатах аудита и финансовой отчетности. Вам смотреть вебинар нужно в первую очередь.

Если этого не сделать, будет штраф, практика наказаний в прошлом году уже появилась.

Кстати, процедуру передачи информации можно автоматизировать. И об этом тоже узнаете на вебинаре.