ФСБУ

❌ Бухгалтеры не переходят на новые ФСБУ, потому что ошибочно полагают: налоговая нагрузка компании увеличится

На самом деле в результате применения новых ФСБУ налоговая нагрузка может как увеличиться, так и уменьшиться. Снизить налог на имущество удастся за счет обесценения или списания стоимости основных средств, не соответствующих новому лимиту по ФСБУ 6/2020.

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Пройдите курс повышения квалификации и разберитесь во всех новых ФСБУ. Их шесть и применять большинство требуется с 2022 года.

Платежи по налогу на имущество будут выше у тех компаний, которые:

  1. Пересмотрят по новому ФСБУ 6/2020 срок полезного использования основных средств в большую сторону.
  2. Проводят капитальный ремонт или техобслуживание основных средств. Новые правила требуют, чтобы такие затраты включались в стоимость активов.
  3. Владеют недвижимостью, предназначенной для сдачи в аренду.

Очень подробно на курсе объясняем, как с 2022 года такие объекты нужно учитывать по переоцененной стоимости. Запись на курс открыта еще несколько дней.

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ФСБУ

❌ Бухгалтеры не переходят на новые ФСБУ, потому что ошибочно полагают: налоговая нагрузка компании увеличится

На самом деле в результате применения новых ФСБУ налоговая нагрузка может как увеличиться, так и уменьшиться. Снизить налог на имущество удастся за счет обесценения или списания стоимости основных средств, не соответствующих новому лимиту по ФСБУ 6/2020.

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