❌ Бухгалтеры не переходят на новые ФСБУ, потому что ошибочно полагают: налоговая нагрузка компании увеличится

Пройдите курс повышения квалификации и разберитесь во всех новых ФСБУ. Их шесть и применять большинство требуется с 2022 года.

Платежи по налогу на имущество будут выше у тех компаний, которые:

Пересмотрят по новому ФСБУ 6/2020 срок полезного использования основных средств в большую сторону. Проводят капитальный ремонт или техобслуживание основных средств. Новые правила требуют, чтобы такие затраты включались в стоимость активов. Владеют недвижимостью, предназначенной для сдачи в аренду.

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