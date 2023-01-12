Ведение бизнеса

В Москве построят новый бизнес-центр

Десятиэтажный комплекс будет сделан в виде кубиков льда с зоной отдыха крыше

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В Москве утвердили архитектурно-градостроительное решение нового бизнес-центра в виде кубиков льда на улице Свиридова, сообщает «Интерфакс».

Здание в 10 этажей будет располагаться на пересечении Рублевского и Кутузовского проспектов. Рядом обустроят два амфитеатра для отдыха, зону воркаута и прогулочные аллеи.

На крыше бизнес-центра сделают зеленую зону отдыха на свежем воздухе, она будет приватной для арендаторов. Офисы будут сдавать в состоянии shell and core.

На первых этажах разместят кофейню, аптеку, магазин цветов и другие магазины.

Также предусмотрена охраняемая подземная парковка с автоматическими воротами.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Ведение бизнеса
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