В Москве построят новый бизнес-центр

В Москве утвердили архитектурно-градостроительное решение нового бизнес-центра в виде кубиков льда на улице Свиридова, сообщает «Интерфакс».

Здание в 10 этажей будет располагаться на пересечении Рублевского и Кутузовского проспектов. Рядом обустроят два амфитеатра для отдыха, зону воркаута и прогулочные аллеи.

На крыше бизнес-центра сделают зеленую зону отдыха на свежем воздухе, она будет приватной для арендаторов. Офисы будут сдавать в состоянии shell and core.

На первых этажах разместят кофейню, аптеку, магазин цветов и другие магазины.

Также предусмотрена охраняемая подземная парковка с автоматическими воротами.