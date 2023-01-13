Половина мужчин назвали дискриминацией выход на пенсию позднее женщин

Почти половина мужчин (45%) считают дискриминацией выход на пенсию на пять лет позднее женщин, среди последних такого мнения придерживаются около четверти (24%), сообщает «РБК» со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob.

Разница в пенсионном возрасте чаще возмущает мужчин моложе 34 лет (49%). Большая часть женщин не считает разницу в возрасте для выхода на пенсию дискриминацией.

29% молодых женщин поддерживают равноправие полов и считают, что пенсионный возраст должен быть одинаковым. Среди женщин старше 45 лет дискриминацию отмечает только 21%, а 59% не поддерживают такое мнение.

С октября 2018 года мужчины выходят на пенсию в 65 лет, а женщины в 60 лет.