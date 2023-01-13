Выход на пенсию

Половина мужчин назвали дискриминацией выход на пенсию позднее женщин

Большинство женщин не считают разницу в пенсионном возрасте дискриминацией, в основном такого мнения придерживаются люди моложе 34 лет.

Версия для печати

Почти половина мужчин (45%) считают дискриминацией выход на пенсию на пять лет позднее женщин, среди последних такого мнения придерживаются около четверти (24%), сообщает «РБК» со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob.

Разница в пенсионном возрасте чаще возмущает мужчин моложе 34 лет (49%). Большая часть женщин не считает разницу в возрасте для выхода на пенсию дискриминацией.

29% молодых женщин поддерживают равноправие полов и считают, что пенсионный возраст должен быть одинаковым. Среди женщин старше 45 лет дискриминацию отмечает только 21%, а 59% не поддерживают такое мнение.

С октября 2018 года мужчины выходят на пенсию в 65 лет, а женщины в 60 лет.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Учетная политика

Налоговая учетная политика на 2023 год: какие новации можно добавить

Несмотря на серьезные изменения, которые происходили в налогообложении в 2022 году, на налоговую учетную политику они повлияли слабо. Выделим только расширение возможностей для отдельных компаний при расчете налога на прибыль. Подробности – в статье.

Налоговая учетная политика на 2023 год: какие новации можно добавить
Общество

Как продлить миграционный учет иностранного гражданина

Продление миграционного учета проходят все иностранцы, сроки пребывания которых в РФ подходят к концу, но покидать Россию они не собираются. Какие сроки установлены законом для нахождения на территории Российской Федерации? Какие изменения в эти сроки были внесены в связи с коронавирусом?

Как продлить миграционный учет иностранного гражданина

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Госзакупки

Казначейство разъяснило, как оштрафуют заказчиков за нарушение порядка электронной приемки

Казначейство разъяснило, к какой ответственности привлекут заказчиков за нарушение порядка электронной приемки. Также специалисты ведомства напомнили, для каких контрактов проведение электронной приемки является обязательным.

Казначейство разъяснило, как оштрафуют заказчиков за нарушение порядка электронной приемки

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
ЕНП (единый налоговый платеж)

Бухгалтеры спорили, кто умнее: кто платит налоги единым платежом или по-старому

В неразберихе ЕНС у некоторых наступает стадия принятия неизбежного. И тогда они задаются вопросом: а что все недовольны, чего боитесь и зачем платите налоги отдельными платежками.

Читать еще