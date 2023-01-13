Правительство создало реестр обязательных требований для бизнеса

Правительство расширило перечень сфер, в отношении которых вносятся сведения в реестр обязательных требований для бизнеса, сообщает телеграм-канал правительства РФ.

Реестр представляет собой информационную систему, которая нужна, чтобы контролировать объективность проверок бизнеса. Он поможет снизить административную нагрузку на предпринимателей.

Контрольные мероприятия федерального уровня либо уже имеют жесткую цифровую привязку к нормам и требованиям для бизнеса, либо получат ее к концу 2023 года.

В 2023 году реестр дополнят обязательными требования по всем видам федерального контроля и надзора.