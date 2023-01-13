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Бухгалтеры спорили, кто умнее: кто платит налоги единым платежом или по-старому

В неразберихе ЕНС у некоторых наступает стадия принятия неизбежного. И тогда они задаются вопросом: а что все недовольны, чего боитесь и зачем платите налоги отдельными платежками.

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Дискуссия вышла острая, но полезная.

Задавайте свои вопросы в «Красном уголке бухгалтера» или ищите ответы, могли уже все разобрать.

Люди боятся не своих ошибок, а мухлежа налоговиков.

Противники упрекают первых в отсутствии ума.

Есть мнение, что бухгалтеры, которые начнут уже в этом году применять уведомления, будут на порядок профессиональнее, чем «отсталые прошлогодние плательщики ПП».

На сайте люди тоже пишут, что неясно, как ФНС у себя все отразит, у себя разнести мало.

Особые фантазеры полагают, что изменения откатят назад. И готовы ничего пока не платить вообще.

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ЕНП (единый налоговый платеж)

Бухгалтеры спорили, кто умнее: кто платит налоги единым платежом или по-старому

В неразберихе ЕНС у некоторых наступает стадия принятия неизбежного. И тогда они задаются вопросом: а что все недовольны, чего боитесь и зачем платите налоги отдельными платежками.

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