Бухгалтеры спорили, кто умнее: кто платит налоги единым платежом или по-старому

Дискуссия вышла острая, но полезная.
Задавайте свои вопросы в «Красном уголке бухгалтера» или ищите ответы, могли уже все разобрать.
Люди боятся не своих ошибок, а мухлежа налоговиков.
Противники упрекают первых в отсутствии ума.
Есть мнение, что бухгалтеры, которые начнут уже в этом году применять уведомления, будут на порядок профессиональнее, чем «отсталые прошлогодние плательщики ПП».
На сайте люди тоже пишут, что неясно, как ФНС у себя все отразит, у себя разнести мало.
Особые фантазеры полагают, что изменения откатят назад. И готовы ничего пока не платить вообще.