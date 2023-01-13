Банки

Старые версии «Сбербанк Онлайн» перестанут работать

С 16 января 2023 года Сбербанк отключит устаревшие версии приложения онлайн-банка на смартфонах.

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Сбербанк предупредил некоторых клиентов с устаревшими версиями мобильного приложения о прекращении их работы с 16 января, пишут «РИА Новости».

«Смс-сообщения о необходимости обновить приложение направлены только клиентам с самыми устаревшими версиями. Ранее мы уже неоднократно предупреждали таких клиентов об этом», – сообщили в Сбербанке.

Чтобы продолжать пользоваться банковским приложением, его нужно обновить. Владельцы устройств Android могут скачать обновления на сайте банка или в RuStore, а пользователям с iOS придется обратиться в офис банка.

Также всем клиентам доступна веб-версия «Сбербанк онлайн».

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Банки
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