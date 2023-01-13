Старые версии «Сбербанк Онлайн» перестанут работать

Сбербанк предупредил некоторых клиентов с устаревшими версиями мобильного приложения о прекращении их работы с 16 января, пишут «РИА Новости».
«Смс-сообщения о необходимости обновить приложение направлены только клиентам с самыми устаревшими версиями. Ранее мы уже неоднократно предупреждали таких клиентов об этом», – сообщили в Сбербанке.
Чтобы продолжать пользоваться банковским приложением, его нужно обновить. Владельцы устройств Android могут скачать обновления на сайте банка или в RuStore, а пользователям с iOS придется обратиться в офис банка.
Также всем клиентам доступна веб-версия «Сбербанк онлайн».