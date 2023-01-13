Вы получите знания, которыми не владеют более 80% ваших коллег-бухгалтеров

Новые стандарты положено применять с 2022 года. А вы до сих пор задаете вопросы:

ОС самортизировано – что делать?

Автомобиль на балансе лизингодателя – как переходить на стандарт?

Налоговая шлет запросы – что ответить?

БУ и НУ – в чем вообще разница?

Как отражать все проводками?

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