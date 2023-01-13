Повышение квалификации для бухгалтеров

Вы получите знания, которыми не владеют более 80% ваших коллег-бухгалтеров

Скоро стартует курс повышения квалификации, на котором вы можете обучиться вести учет по новым ФСБУ. Большинство ваших коллег так и не изучили новые стандарты.

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Новые стандарты положено применять с 2022 года. А вы до сих пор задаете вопросы:

ОС самортизировано – что делать?
Автомобиль на балансе лизингодателя – как переходить на стандарт?
Налоговая шлет запросы – что ответить?
БУ и НУ – в чем вообще разница?
Как отражать все проводками?

Записывайтесь на курс и за месяц изучите ФСБУ «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот» и другие новые стандарты.

Получите обратную связь –  вопросы разбираем индивидуально и никого не бросаем.

После обучения – встретимся онлайн и разберем ваши нестандартные индивидуальные ситуации.

15 января новый поток – последние места расхватают сегодня. Записывайтесь сейчас.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

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