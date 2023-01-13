Вы получите знания, которыми не владеют более 80% ваших коллег-бухгалтеров

Новые стандарты положено применять с 2022 года. А вы до сих пор задаете вопросы:
ОС самортизировано – что делать?
Автомобиль на балансе лизингодателя – как переходить на стандарт?
Налоговая шлет запросы – что ответить?
БУ и НУ – в чем вообще разница?
Как отражать все проводками?
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