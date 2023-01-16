На ввоз контейнеров в ЕАЭС сохранят нулевую пошлину

Россия предложила партнерам по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) продлить до конца 2023 года действие нулевой ставки ввозной пошлины в отношении отдельных видов контейнеров, пишет «Интерфакс».

Если предложение одобрят, то с 1 марта по 31 декабря 2023 года будет нулевая ставка ввозной таможенной пошлины для особых контейнеров с кодом 8609 00 900 9 ТН ВЭД ЕАЭС.

Без обнуления пошлина на ввоз контейнеров составляет 10% от таможенной стоимости.

В апреле 2022 года коллегия ЕЭК решила обнулить ставку с 28 марта 2022 года по 30 сентября 2022 года.

В сентябре 2022 года это решение продлили до 28 февраля 2023 года.