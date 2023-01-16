Таможенное право

На ввоз контейнеров в ЕАЭС сохранят нулевую пошлину

28 февраля 2023 года заканчивается действие нулевой таможенной пошлины на ввоз отдельных видов контейнеров. Однако с 1 марта 2023 года это решение могут продлить.

Версия для печати

Россия предложила партнерам по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) продлить до конца 2023 года действие нулевой ставки ввозной пошлины в отношении отдельных видов контейнеров, пишет «Интерфакс».

Если предложение одобрят, то с 1 марта по 31 декабря 2023 года будет нулевая ставка ввозной таможенной пошлины для особых контейнеров с кодом 8609 00 900 9 ТН ВЭД ЕАЭС.

Без обнуления пошлина на ввоз контейнеров составляет 10% от таможенной стоимости.

В апреле 2022 года коллегия ЕЭК решила обнулить ставку с 28 марта 2022 года по 30 сентября 2022 года.

В сентябре 2022 года это решение продлили до 28 февраля 2023 года.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Общество

Какие события произошли 17 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

Совет Госдумы поставил в повестку закон о цифровом ₽; рынок складных смартфонов увеличится на 44 % в 2023-м; теннисистка Мария Шарапова снялась в сериале Netflix; Даниил Медведев резко отреагировал на выкрик с трибуны

Какие события произошли 17 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Налоговый мониторинг

Подключиться к налоговому мониторингу бизнес может через сервис VK

VK упростила инструменты для взаимодействия с ФНС в режиме налогового мониторинга. Новая версия платформы VK Tax Compliance работает по модели подписки (SaaS) в облаке VK Cloud, чтобы передавать необходимые данные и документы в онлайн-режиме в ФНС. Платформа интегрирована с автоматизированной системой АИС «Налог-3», ее можно подключить к внутренним системам компании.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще