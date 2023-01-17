Личные финансы

Госдума рассмотрит идею изымать имущество иноагентов в доход государства

В Госдуму внесли предложение конфисковать имущество иностранных агентов в пользу государства.

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Фонд защиты национального исторического наследия обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с идеей о конфискации имущества и его обращении в доход государства у граждан, внесенных в реестр иностранных агентов. Об этом сообщает «ТАСС».

«Меры по изъятию имущества у иностранных агентов и граждан, уличенных в деятельности, направленной на дискредитацию Вооруженных сил РФ или распространение информации, подрывающей основы безопасности, должны помочь удержать в обществе единое мнение относительно стратегии политического развития», – рассказал Карабанов, директор Фонда защиты национального исторического наследия.

Авторы инициативы считают, что подобные меры станут «эффективным фильтром от необдуманных действий» для тех, кто не имеет осознанной позиции и чье мнение подвержено влиянию Запада.

 

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Личные финансы
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