Госдума рассмотрит идею изымать имущество иноагентов в доход государства

Фонд защиты национального исторического наследия обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с идеей о конфискации имущества и его обращении в доход государства у граждан, внесенных в реестр иностранных агентов. Об этом сообщает «ТАСС».

«Меры по изъятию имущества у иностранных агентов и граждан, уличенных в деятельности, направленной на дискредитацию Вооруженных сил РФ или распространение информации, подрывающей основы безопасности, должны помочь удержать в обществе единое мнение относительно стратегии политического развития», – рассказал Карабанов, директор Фонда защиты национального исторического наследия.

Авторы инициативы считают, что подобные меры станут «эффективным фильтром от необдуманных действий» для тех, кто не имеет осознанной позиции и чье мнение подвержено влиянию Запада.